La crise sanitaire due au nouveau coronavirus (covid-19) devient de plus en plus préoccupante sur le continent africain. L’information a été donnée hier jeudi 05 janvier 2021, par le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Nkengasong. Il a fait savoir que le taux de létalité du coronavirus en Afrique est bien plus élevé que le taux mondial.

« Le taux de mortalité continental est de 2,6 % »

D’après les chiffres communiqués par John Nkengasong, 93 000 personnes sont décédées après avoir attrapé le coronavirus. A l’en croire, cela « représente un taux de létalité de 2,6 %. Le taux de mortalité global est donc de 2,2 %. Le taux de mortalité continental est de 2,6 %. Cela vous montre clairement, comme je l’ai indiqué la dernière fois, que le taux de létalité devient très inquiétant car il dépasse désormais le total mondial. Avant, c’était l’inverse. Au cours de la première vague, le taux de mortalité était d’environ 2,2 %, et il est maintenant de 2,6 % ».

Notons que le Soudan et l’Afrique du Sud sont durement frappés par la maladie, avec des taux supérieurs à la moyenne mondiale. Cela est en grande partie causée par la résurgence des cas de coronavirus, qui a fait davantage de dégâts dans certaines parties du continent qu’au cours de la première vague, en 2020.