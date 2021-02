Une équipe d’experts de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est en Chine depuis quelques semaines. Elle enquête sur les origines de la Covid-19. Les premiers cas de la maladie se sont déclarés à Wuhan, une métropole de l’empire du milieu. L’un des experts de l’institution onusienne Peter Daszak a publié hier mardi un tweet qui pourrait froisser l’oncle Sam. « Ne vous fiez pas trop aux renseignements américains…(Ils) sont franchement erronés sur de nombreux aspects » a-t-il écrit sur le réseau social juste après les déclarations du département d’Etat américain dans la même journée du 09 février.

“Des conclusions qui pourraient être motivées par autre chose que la science”

Son porte-parole Ned Price disait qu’il est « clair que les chinois du moins jusqu’à présent, n’ont pas offert la transparence requise dont nous avons besoin et dont la communauté internationale a besoin, ce qui est tout aussi important, pour que nous puissions empêcher que ce genre de pandémie ne se reproduise ». Il a par ailleurs assuré que son pays travaillera avec ses partenaires et s’appuiera sur les informations collectées et analysées par sa propre communauté de renseignement plutôt que de se précipiter sur des conclusions qui pourraient être motivées par autre chose que la science.

Il est peu probable que le virus se soit échapper d’un laboratoire de Wuhan

La réaction du département d’Etat américain intervient après les déclarations de l’équipe d’experts de l’OMS. Celle-ci a déclaré dans la journée d’hier qu’il fallait investiguer d’avantage sur la possibilité de transmission du virus par la chaîne de froid. Peter Ben Embarek, un expert de l’équipe a par ailleurs indiqué qu’il est extrêmement peu probable que le virus se soit échappé d’un laboratoire de Wuhan où se trouve un grand institut de virologie. Notons que son collègue Peter Daszak est le chef de l’association EcoHealth, connue pour avoir collaboré avec l’institut de virologie de Wuhan sur quelques projets.