Après de longues années de collaboration, Alphonse Soro, compagnon fidèle de Guillaume Soro a décidé de prendre ses distances d’avec l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne. Le président de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de son retour d’exil en France où il avait rejoint Guillaume Soro, a annoncé la fin de l’aventure entre lui et le président de Générations et peuples solidaires (GPS). « Nous avons également des divergences de formes et de fond sur la manière de faire la politique. Désormais, la suite de son aventure sera sans nous » avait récemment déclaré Alphonse Soro.

Après cette rupture d’avec l’ancien chef rebelle, le président de l’ANC a fait son retour au sein du parti au pouvoir, le RHDP. Dans une nouvelle émission sur la chaîne ivoirienne RT1, Alphonse Soro a une nouvelle fois justifié la rupture des liens avec le GPS. « J’assume pleinement notre choix de revenir dans notre parti politique d’origine. Nous devons être honnête avec nous-mêmes et comprendre pourquoi les bases n’ont pas été séduites par la relève, elle ne s’est pas montrée à la hauteur des enjeux. La relève n’est pas prête pour prendre les choses en main maintenant et la Côte d’Ivoire a encore besoin du Président Alassane Ouattara, » a-t-il fait savoir.

Continuer d’apprendre auprès de Ouattara

Egalement, pour l’ancien conseiller à la primature ivoirienne, ce retour à la maison a été décidé avec tous ses partisans avec qui, ils souhaitent continuer d’apprendre auprès du président Ouattara. « Je suis en phase avec la Direction et toutes les bases de l’ANC. Nous avons décidé ensemble de revenir au sein de notre Parti politique d’origine qui est le RHDP et auprès du président de la République Alassane OUATTARA pour continuer d’apprendre, » déclarait-il sur la chaîne de télévision NCI.