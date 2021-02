L’ivoirien Laurent Dona-Fologo n’est plus. Le premier rédacteur en chef du journal pro-gouvernemental ivoirien Fraternité-Matin, créé en 1964, est décédé ce vendredi 5 février 2021 à Abidjan (lire ci-dessous la réaction de l’Union des journalistes de la presse libre africaine). Agé de 82 ans, il a été victime du coronavirus. «On apprend le décès de l’ancien ministre, homme d’État, grand serviteur de la nation, Laurent Dona-Fologo, ce vendredi 5 février », a informé la télévision dans son dernier journal de ce vendredi soir.

Journaliste de formation, il fut ministre pendant plus d’une décennie sans interruption sous Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte-d’Ivoire. Marié à une Française, Laurent Dona-Fologo a été aussi ministre d’État d’Henri Konan Bédié (1993-1999). Il a été également secrétaire général du Parti démocratique de la Côte-d’Ivoire (PDCI, ancien parti unique) pendant 10 ans. Il a été nommé président du Conseil économique et social (CES), sous la présidence de Laurent Gbago (2000-2011) avant de se retirer de la politique en 2011. Il fut l’un des tout premiers produits africains de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (France) dès les années 1960 et pionnier de la presse ivoirienne. C’est donc, un journaliste renom et un grand homme politique ivoirien qui s’en est allé.

Réaction de l’Union des journalistes de la presse libre africaine ( U.J.P.L.A )

La Côte d’Ivoire et l’Afrique perdent un éminent journaliste.

Journaliste de grande renommée, pur et lun des tout premiers produits africains de l’ Ecole supérieure de journalisme de Lille ( France) dès les années 1960, pionnier de la presse ivoirienne ( Avec notamment Fraternité Matin à partir de 1964), puis ministre, Homme politique de premier plan, fidèle et proche collaborateur du père fondateur de la nation ivoirienne feu le Président Felix Houphouet Boigny, Laurent Dona Fologo a tiré sa révérence le vendredi 5 février 2021 à l’âge de 81 ans, victime du covid19. La presse ivoirienne et la presse africaine perdent ainsi un éminent confrère.

L’ujpla voudrait présenter ses condoléances à sa famille biologique et à tous ses proches, amis, etc. L’ujpla voudrait, en ces tristes circonstances, prier les générations de jeunes journalistes africains de s’inspirer de son dévouement et de son abnégation pour la cause de notre si noble métier. Que le doyen Laurent Dona Fologo repose en paix auprès du père céleste.

Abidjan le 6 février 2021.

Yao Noel

Président de l’Union des journalistes de la presse libre africaine ( U.J.P.L.A )