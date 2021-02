Comme le veut la tradition, en début de chaque nouvelle année, les grandes institutions de la République présentent des vœux au chef de l’Etat. Ce jeudi 4 février 2021, le Corps Diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire a sacrifié à la tradition au cours d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l’État ivoirien. A cette occasion, le doyen du corps diplomatique, Mgr Paolo Borgia, Nonce Apostolique, est revenu sur les faits marquants de l’année 2020 principalement l’organisation de la présidentielle d’octobre.

Face au clivage social et les violences pré et post-électorales, le corps diplomatique a salué les efforts du chef de l’Etat et l’a invité à œuvrer davantage pour la paix et la réconciliation nationale. Cette paix et la réconciliation tant souhaitées par les filles et fils de la Côte d’Ivoire, d’après le doyen du corps diplomatique doivent s’enraciner dans la justice et la vérité.

Construire la paix est une tâche sans répit

« Nous pensons que construire la paix est une tâche sans répit qui exige l’engagement de tous, dans le respect de la loi et des institutions, des droits et des libertés, pour réaliser l’unité de la Nation, malgré les obstacles et les différences au moyen du dialogue, de la vérité, de la justice et du pardon, » a déclaré Mgr Paolo Borgia. Comme l’ont déjà compris les Ivoiriens eux-mêmes en organisant un dialogue politique entre l’opposition, la société civile et le pouvoir en place, dont les clauses ont conduit à l’organisation des élections législatives, le Nonce apostolique a invité les ivoiriens à construire la paix à travers la culture du dialogue.

La vie, c’est l’art de la rencontre

« La paix se construit à travers une culture du dialogue qui permet de se rencontrer, de se parler. La vie, c’est l’art de la rencontre. Quand bien même il y ait des désaccords, c’est cette culture qui, au cœur de la vie socio-politique d’une Nation, pousse à aller au-delà des dialectiques qui s’affrontent, en se complétant, s’enrichissant et s’éclairant réciproquement, même si cela implique des discussions et de la méfiance, » a précisé le prélat.

En invitant tout le peuple ivoirien à bâtir ensemble ce grand chantier de la réconciliation avec le président Ouattara, le porte-parole du corps diplomatique a rassuré le président de la disponibilité de la Communauté internationale à accompagner la Côte d’Ivoire dans sa quête permanente de la paix et du bien-être du peuple.