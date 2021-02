Il y a plusieurs mois déjà, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est en possession de ses deux passeports (ordinaire et diplomatique), mais n’a toujours pas encore rejoint la terre de ses aïeuls qu’il avait quittée pour La Haye. En liberté sous conditions à Bruxelles en Belgique, l’ancien chef d’Etat attend l’aval des autorités ivoiriennes avant de rentrer au pays puisqu’il souhaite que son retour se fasse dans la paix et la tranquillité. Cependant, comme Abidjan semble ne pas décider si tôt, le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) est en train de vouloir retourner chez lui sans le Ok des autorités.

A l’occasion de la présentation ce mercredi 24 février 2021 du comité national d’accueil chargé d’organiser le retour au pays de leur mentor, les membres du FPI (Gbagbo ou rien) ont annoncé l’organisation de ce retour qui tarde depuis longtemps, contre l’aval des autorités gouvernementales. A la suite de la présentation des membres de ce comité, le secrétaire général du FPI, Assoa Adou a porté à l’attention des partisans que lui et l’ex-président ont eu un dernier échange sur l’organisation de son retour au pays.

“ça sera une grande fête”

« Il (Laurent Gbagbo ndlr) m’a demandé de voir les autorités pour son retour au pays dans la paix, mais depuis ça traîne. Laurent Gbagbo a donné la permission pour organiser son arrivée, », a déclaré Assao Adou. « Le président Laurent Gbagbo vous rassure qu’en mi-mars, il sera ici (en Côte d’Ivoire ndlr) et ça sera une grande fête », a précisé M. Adou. Le secrétaire général du parti a tenu toutefois à notifié que l’annonce du retour de l’ancien président de la République n’est nullement un coup de force qu’ils entament avec les autorités étatiques, mais plus un droit qu’ils réclament.