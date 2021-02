La crise sanitaire du coronavirus n’a pas fini de livrer tous ses épisodes. Le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a tenu mercredi 11 février 2021, une conférence de presse au cours de laquelle il a fait le point des chiffres autour de la pandémie. En quarante (40) jours, le Bénin a enregistré 13 décès, a-t-il déploré.

Benjamin Hounkpatin, ministre béninois de la Santé déplore une augmentation des contaminations. En effet, mercredi 11 février dernier à l’occasion d’une conférence de presse, le ministre a indiqué qu’à la date du 9 février, le Bénin comptait 4625 cas confirmés à la Pcr dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi dont 66 graves et 13 décès en 40 jours portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines.

L’autorité ministérielle a affirmé qu’on constaté une hausse des cas parmi les personnes jeunes et à priori sans antécédents médicaux particuliers. Les personnes âgées ne sont pas les seuls exposées. Les mesures recommandées par le Gouvernement doivent faire l’objet d’un respect strict, a déclaré Benjamin Hounkpatin.

Les gestes barrières connus à savoir le port systématique des masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l’eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distanciation de sécurité d’au moins un mètre entre personnes doivent être respectés, insiste l’autorité ministérielle.