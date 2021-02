Le mercredi 17 février dernier, le Sénégal a réceptionné les premières doses de vaccins contre la Covid-19, en provenance de Chine. Le pays va débuter dès le mardi prochain la campagne de vaccination qui devrait concerner quelque 3,5 millions de personnes selon l’immunologue Tandakha Ndiaye Dieye, membre du groupe d’experts du comité consultatif pour la vaccination au Sénégal. C’est 20% de la population du pays. Les premiers vaccinés seront les personnes de 60 ans et plus sans ou avec comorbidités, le personnel de santé et les personnes de 19 à 60 ans avec comorbidités.

La commission nationale de suivi et de contrôle des opérations de vaccination sera installée dès le lundi 22 février prochain, a annoncé le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dans le journal de 20H de la télévision sénégalaise (RTS) hier jeudi. « Au lancement de la campagne le mardi 23 février, vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose » a-t-il fait savoir, par ailleurs.

Plus de 32 mille cas de contamination

L’autorité a également indiqué que le dispositif de vaccination au niveau du territoire sera mis en place le lundi 22 février. « Au niveau central, on fera la régulation et le suivi stratégique » a-t-il ajouté. Rappelons que le Sénégal a déjà enregistré plus de 32 mille cas de contamination depuis le début de la pandémie avec 781 morts au compteur. En tout, il y a eu 26 mille 363 guéris.

Mercredi dernier, le Sénégal a réceptionné 200 mille doses de vaccins. D’autres doses sont attendues dans les prochaines semaines. Selon le président Macky Sall qui était à l’aéroport Blaise Diagne de Dakar pour accueillir les premiers vaccins, il y aura 6,798 millions de doses dans les prochaines semaines.