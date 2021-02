Au Sénégal, la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 n’arrange pas les restaurateurs. Depuis la survenue de la pandémie en mars 2020, le pays a en effet pris une batterie de mesures pour lutter contre le terrible virus. Il s’agit notamment du couvre-feu (de 5 heures à 21h ) qui occasionne des manques à gagner pour les acteurs du secteur de la restauration, selon leur association. “Le gouvernement bloque la possibilité aux restaurateurs de livrer aux clients durant les heures de couvre-feu” alors que dans le pays les “restaurants survivent grâce au service de vente à emporter et les livraisons à domicile“, dénonce l’Association qui a saisi le président Macky Sall.

Pour l’Association, tout ceci se passe malgré le développement de l’économie numérique, l’érection d’un ministère dédié à ce secteur, sa place comme pilier du Plan Sénégal Emergent(PSE), puis du Pap 2A, constate avec regret l’association. Ces actions entre en contraction avec la volonté du Sénégal de relancer son économie et celle du chef de l’Etat de gouverner en mode Fast Track (Initiative à résultats rapides).

“Nous allons mettre toutes les actions de l’Etat en mode , “Fast Track”, et engager des réformes pour la rationalisation et la formalisation du service administratif”. déclaré le président Macky Sall le 02 avril 2020. Comme dans la plupart des pays du monde, le secteur de la restauration est en souffrance à cause des mesures radicales prises pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.