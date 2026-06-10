Offensive diplomatique : Le marathon séquentiel de Romuald Wadagni ce mardi

Enchaînant ce mardi 9 juin des visites de travail cruciales au Sénégal puis au Mali, le nouveau chef de l’État béninois accélère le dialogue bilatéral. Entre intégration monétaire à Dakar et rapprochement stratégique avec l’AES à Bamako, Cotonou joue la carte du pragmatisme régional.

Des déplacements clés. Pour sa rentrée diplomatique, le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a imprimé ce mardi 9 juin un rythme soutenu à sa tournée sous-régionale. Reçu en début de journée par Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, le chef de l’État béninois s’est envolé quelques heures plus tard pour Bamako, où il s’est entretenu avec le président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta. Cette double séquence marque la volonté de Cotonou de rétablir les ponts économiques et sécuritaires dans une région en pleine recomposition.

L’étape de Dakar : l’ancrage économique et monétaire

La journée a débuté à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar. Accueilli par le président sénégalais, Romuald Wadagni a immédiatement ouvert un tête-à-tête axé sur les perspectives économiques. Au Palais de la République, les délégations ont planifié la révision des accords commerciaux et l’harmonisation financière au sein de l’espace UEMOA. Face aux crises de la sous-région, les deux dirigeants ont affiché une convergence de vues, réaffirmant le choix du dialogue pour préserver la stabilité communautaire.

Le cap sur Bamako : le pari du rapprochement avec l’AES

Le second temps fort de ce mardi s’est joué sur le tarmac de l’aéroport international Président-Modibo-Keïta de Sénou. Accueilli avec les honneurs par le général Assimi Goïta, Romuald Wadagni a acté une étape majeure de sa politique de voisinage avec les États de l’Alliance des Sahel (AES). Les discussions, poursuivies au Palais de Koulouba, ont mis en évidence des réalités géographiques et économiques concrètes, notamment le rôle du port de Cotonou comme débouché naturel pour les régions maliennes.

En tendant la main à Bamako après les étapes de Niamey et d’Ouagadougou, le président béninois choisit une diplomatie directe. Les deux chefs d’État ont réaffirmé l’urgence d’une coopération transfrontalière coordonnée pour traiter les enjeux de sécurité régionale. À l’issue de cette journée dense, le président malien a été convié à effectuer une visite officielle au Bénin.