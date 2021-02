La crise du coronavirus au Sénégal, c’est moins de 30 000 cas pour un peu plus de 700 décès. Un taux bas, parmi les plus bas du continent, qui selon de nombreux observateurs, serait la résultante de la gestion efficiente de la crise par les autorités sénégalaises. L’administration Sall avait donc marqué de bons points en réussissant, avec des politiques précises, à contenir la pandémie mondiale.

Et le président Macky Sall soucieux de conserver ces bons résultats, laissait entendre en conseil des ministres de ce 10 février, qu’il était temps de passer à la phase de vaccination de masse contre le coronavirus. Ce mercredi, il instruisait, ses ministres, de mettre tout en œuvre pour que les campagnes de vaccination soient lancées « à la fin du mois de février 2021 au plus tard ».

Le Sénégal en mode « Diligence »

Alors que des cas de résurgence de la maladie s’enregistraient dans de nombreux pays, occidentaux surtout, le président sénégalais Macky Sall, en conseil des ministres ce mercredi a dit la nécessité pour le Sénégal de “redoubler de vigilance“. Pour M. Sall il était temps pour le pays de débuter sa campagne de vaccination et en mode « Diligence » et “Fast Track“. Autrement dit, il n’était nullement question pour les ministères en charge de la réponse contre la pandémie de deviser longtemps sur les différents modes d’action possibles.

M. Sall a été clair, les procédures devaient être accélérées, et les ressources mobilisées le plus rapidement possible. Mieux, le président sénégalais est allé jusqu’à fixer une période pour le début de la campagne de vaccination de masse : Fin Février 2021. Le gouvernement en entier, et plus précisément, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, ainsi que celui des Finances et du Budget, avaient donc juste quelques semaines pour mettre sur la table du président, une feuille de route claire pour le déroulement de la vaccination.

Le Sénégal, malgré ses ressources relativement limitées, a été classé deuxième, juste derrière la Nouvelle Zélande, sur 36 pays pour l’indice de réponse mondial au COVID-19 publié par Foreign Policy Magazine. Cet indice examine la manière dont les dirigeants nationaux réagissent à la pandémie. Et pour les autorités sénégalaises ce succès est à attribuer à l’expérience, à la préparation et à la réponse rapide du gouvernement.