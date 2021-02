Alors que le gouvernement français a fait le pari de ne pas reconfiner sa population une troisième fois, de plus en plus d’experts et scientifiques appellent à ce que l’exécutif change son fusil d’épaule. Parmi eux, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Tenon à Paris. Selon lui, la trajectoire prise par le variant britannique, notamment en Île-de-France, ne laisse rien présager de bon.

En effet, ce dernier a qualifié la montée en puissance du variant Anglais, d’incroyable. En Angleterre, la situation a été sensiblement similaire, mais malheureusement, le pays n’a pas été en mesure de la contenir. Résultat, le nombre de cas et de décès quotidiens a tout simplement explosé. L’Hexagone dispose toutefois d’un temps d’avance, avec notamment un couvre-feu et la fermeture de nombreux lieux brassant de la population.

Le variant britannique explose en Île-de-France

En Île-de-France, on estime aujourd’hui la part du variant britannique, à 39%. Une montée alarmante, d’autant que le pays est en retard sur le séquençage, contrairement à certains de ses voisins. De même, le personnel hospitalier est au bout du rouleau et le nombre de lits pris par les patients covid-19 ne cesse d’augmenter. La solution ? Un reconfinement pur et simple de même qu’une montée en puissance de la stratégie de vaccination.

Giles Pialoux, une mise en garde claire

Dernier point, selon Gilles Pialoux, il faut également mettre sur pied, le passeport vaccinal. Ce passeport permettra de limiter les contacts entre personnes vaccinées et non-vaccinées et donc, de réduire les risques de transmission. Une manière pour lui donc, de pointer du doigt le pari pris de retarder l’échéance même si comme l’indiquait Olivier Véran, ministre de la Santé, hier matin, il existe une petite chance pour la France de s’en sortir ainsi.