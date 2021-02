Parmi les millions de victimes faites par la pandémie du nouveau coronavirus, il y en a qui ne sont pas forcément mort du virus. C’est le cas de Hayden Hunstable, un adolescent de 12 ans qui s’est suicidé au Texas face à la dure épreuve du confinement. L’incident s’était déroulé en avril 2020 d’après les faits rapportés par le journal britannique Métro. Le jeune garçon avait été retrouvé pendu dans sa chambre par sa petite sœur de 9 ans, Kinlee. Hayden s’est suicidé après s’être senti « triste et seul » pour n’avoir pas su gérer l’isolement et la dépression lorsque le virus a provoqué le confinement dans tout le pays.

Pour le père du jeune garçon, Brad, le 17 avril, fut un jour « horrible » pour toute sa famille. « Covid a tué mon fils. Je pense que Hayden serait encore en vie aujourd’hui si Covid ne s’était jamais produit, » a-t-il déclaré. « Je n’avais aucune idée qu’il souffrait ou qu’il était déprimé, il était un enfant tellement heureux et aimait ses amis et sa famille. Mais Covid est une tempête parfaite pour le suicide et la dépression. Je pense que tout l’a dépassé, il s’est senti dépassé et il a pris une décision tragique, » a confié le père.

Il a le cœur d’un lion

Pour Brad, bien que Hayden soit un petit un garçon, il a le cœur d’un lion, il adorait aller à l’école, adorait voir ses amis, il aimait être entouré des gens, il était très sociable, et donc en tant que son père, il ne pouvait s’imaginer une seconde que son fils ferait une chose pareille. Par ailleurs, Hayden se serait suicidé probablement à cause de son treizième anniversaire, prévu pour le 27 avril et auquel ses amis ne pouvaient participer à cause de la crise sanitaire.