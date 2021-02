27 millions de personnes contaminés et plus de 460 000 personnes décédées, c’est le bilan humain de la crise sanitaire qui frappe de plein fouet les USA. Une crise qui avait eu raison de l’administration Trump et continuait de donner des sueurs froides à la nouvelle équipe Biden. Mais alors que le nouveau président démocrate et aux prises avec les élus pour faire adopter plan de sauvetage, lourd de 1900 milliards de dollars, le pays enregistrait ce dimanche le premier décès dans les rangs des élus du Congrès : Ron Wright.

Le Congrès américain endeuillé

La nouvelle est tombée ce lundi et dans l’après-midi, la Chambre des Représentants faisait lors d’une session, présidée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, un moment de silence en hommage à l’élu de 67 ans. L’homme, a révélé la presse, n’a pas survécu à une contamination au covid-19, ayant été malmené en Septembre par des complications induites par son traitement contre le cancer. Ron Wright, qui a été réélu en novembre, est décédé un peu plus de deux semaines après avoir été testé positif au coronavirus, le 21 janvier.

M. Wright entamait son deuxième mandat au Congrès. Il a précédemment été membre du conseil municipal d’Arlington, au Texas, et chef de cabinet de l’ancien représentant Joe Barton, un autre républicain du Texas qui représentait auparavant le district, au sud de Dallas. Wright représentait le 6e district du Congrès du Texas. Il a été membre du Comité des affaires étrangères de la Chambre et du Comité de l’éducation et du travail de la Chambre. La dernière fois que Wright a voté à la Chambre, c’était le 13 janvier.

Dans ses condoléances à la famille, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi a déclaré : « Chaque mort est une tragédie qui nous brise le cœur et exige une action forte et urgente. (…)Alors que nous pleurons le décès du membre du Congrès Wright, les membres du Congrès sont unis dans le chagrin et prient pour les familles et les proches des plus de 460 000 Américains qui ont été tués par le coronavirus vicieux ».