Le président de la République française, Emmanuel Macron, a promis aux Français, un vaccin d’ici la fin de l’été. Il a fait cette déclaration, dans la soirée de ce mardi 2 février 2021, au micro de LCI/TF1. Le chef de l’Etat a fait savoir que 80% des pensionnaires des Ehpad, soit 500 000 personnes, qui le veulent, recevront un vaccin.

2,3 milliards de doses de vaccin sécurisés

« Compte tenu des contrats, cela signifie pour la France que pour tous les adultes qui le souhaiteront, nous serons en mesure de leur proposer un vaccin avant la fin de l’été » a fait savoir le chef de l’Etat qui a souligné que les autorités françaises ont déjà « sécurisé au niveau européen 2,3 milliards » de doses de vaccin. Emmanuel Macron a par ailleurs noté que la stratégie de vaccination utilisée en France, ne permettra pas, à court terme, « de gérer la situation de l’épidémie » de coronavirus.

« Chaque jour, nous vérifions les chiffres »

« Aujourd’hui, nous sommes sur un plateau. Nous avons pris des décisions plus tôt que d’autres, et nos concitoyens ont fait beaucoup d’efforts. Chaque jour, nous vérifions les chiffres. Une part de la réponse est dans nos mains. J’essaierai de prendre les décisions les plus adaptées » a-t-il ajouté. En outre, le président a été questionné sur le vaccin russe Spoutnik V. Selon lui, ce dernier doit d’abord déposer une autorisation de mise sur le marché, afin d’être autorisé. « Des publications semblent montrer une grande efficacité. Dans les meilleurs délais, les autorités européennes regarderont scientifiquement ce vaccin et en fonction de ce résultat, l’homologueront. Ce n’est pas une décision politique » a-t-il souligné.