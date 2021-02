C’était un groupe mythique. Le duo français de musique électronique Daft Punk s’était formé en 1993, il y a 28 ans. Composé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, ils avaient marqué ce genre musical avec des tubes comme Around the world. Leur style unique et leurs casques toujours vissés sur la tête ont fini par leur donner une aura à nul autre pareil. Les deux hommes ayant soigneusement pris soin de cacher leur visage au grand public.

Les plus jeunes ont fait leur conaissance avec le tube en featuring avec la star américaine Pharell Williams : Get Lucky. Sorti en 2013, ce morceau était un mix d’électro et de disco. Il a dominé les charts pendant de longues semaines remettant le groupe au centre de l’attention. Il y a quelques heures, une mauvaise nouvelle est pourtant tombée pour les fans de ce groupe mythique : après 28 ans de collaboration fructueuse, le groupe se sépare sans que l’on sache réellement pourquoi, en tout cas pour le moment.

La nouvelle a été confirmée par un chargé de communication du duo au média Pitchfork. Comme d’habitude, l’annonce a été faite de manière assez particulière, via une vidéo postée sur youtube. Dénommée Epilogue, on peut y voir l’un des membres du duo disparaître lors d’une explosion avant l’affichage des dates1993-2021.