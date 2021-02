C’est une triste histoire qui a été relayée par les médias nigérians. Trois enfants en très mauvais états, maltraités battus et mêmes avec des os cassés ont été récupérés par les autorités. Ils étaient maintenus au domicile habité par deux femmes, Rejoice R. âgée de 39 ans, et Chidi F. N. âgée quant à elle de 80 ans dans l’état d’Anambra au Nigéria. D’après les premiers éléments, les maltraitances infligées aux enfants l’étaient dans le cadre de rituels. Elles ont été arrêtées et une procédure judiciaire a été ouverte contre elles.

Les enfants, deux garçons et une fille étaient mal nourris et couverts de plaies et de sang. Maltraités, ils ne pouvaient en aucun cas sortir de la pièce y compris même pour faire leurs besoins. Ils devaient se résoudre à les faire dans des seaux. Des objets rituels ont également été découverts par les forces de l’ordre.

“Le lieu a été visité par le DPO 3-3 CSP Abdu Bawa où des vues sanglantes de victimes gravement battues, dont une avec un bras cassé ont été retrouvées dans la mare de leur sang et dont les parents n’ont été ni vus ni connus. Pendant ce temps, les enfants ont été secourus et transportés d’urgence à l’hôpital pour des soins médicaux. Une enquête préliminaire a en outre révélé que certaines substances fétiches, des cannes tachées de sang, des concoctions et d’autres articles incriminants ont tous été récupérés à l’intérieur des chambres et enregistrés comme pièces à conviction.” a affirmé la police nigériane.