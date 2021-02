Nouveau drame aux USA. Des agents du FBI appelés pour intervenir dans une affaire de maltraitance d’enfants ont été ciblés par des tirs nourris. L’auteur des tirs n’était autre que la personne visée par le mandat de perquisition délivré par des juges dans le cadre de l’affaire. Bilan lourd : deux policiers tués et trois autres blessés dont un dans un état critique.

Les faits ont eu lieu à Fort Lauderdale, en Floride et il s’agit d’ores et déjà de l’un des jours les plus sanglants de l’histoire du FBI. Se rendant au logement du suspect avec un mandat de perquisition, les agents du FBI ne s’attendaient pas à un tel accueil. Le suspect était accusé de violences, mais aussi d’actes prohibés envers des mineurs. Deux agents du FBI ont perdu la vie dans la fusillade, deux autres ont été légèrement blessés et il semblerait que le dernier blessé soit dans un état grave.

Un dénommé Julius McLymont, voisin de l’accusé a raconté avoir entendu une série de coups de feu, pensant initialement qu’il s’agissait d’un accident. Il raconte que face à la situation, une équipe du SWAT (une unité spécialisée d’intervention) a débarqué et a ensuite neutralisé l’accusé. D’après les dernières informations, il serait décédé.