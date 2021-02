La richesse n’a de la valeur que lorsqu’elle est utilisée « pour le plus grand bénéfice des membres les moins favorisés de la société » a déclaré le milliardaire sud-coréen Kim Bong-jin, propriétaire de l’application de livraison de nourriture Woowa Brothers. C’est dans ce contexte que lui et son épouse Bomi Sul ont décidé de rejoindre le Giving Pledge. The Giving Pledge « promesse de don » en français, est une campagne lancée par Warren Buffett et Bill Gates afin d’encourager les personnes les plus riches des États-Unis à s’engager en donnant la moitié de leur richesse à des fins philanthropiques.

De la même façon, Kim Beom-su, le fondateur de la plus grande application de messagerie de Corée du Sud, KakaoTalk, avait également annoncé ce mois-ci qu’il ferait don de plus de la moitié de sa fortune estimée à 9,6 milliards de dollars, pour tenter de « résoudre les problèmes sociaux ». Dans sa déclaration de Giving Pledge, Kim Bong-jin a décrit comment il avait débuté son aventure sur une petite île. A l’en croire, ses parents détenaient un petit restaurant, où il dormait la nuit.

“Le plus grand héritage que nous puissions offrir à nos enfants”

A l’adolescence, il a abandonné le lycée d’art qu’il fréquentait pour s’inscrire dans une école professionnelle. Et c’était de là, qu’il avait démarré tout doucement. « Nous sommes certains que cet engagement est le plus grand héritage que nous puissions offrir à nos enfants » a déclaré lui et sa femme, au lieu de leur garder l’intégralité de la fortune. Pour le moment, aucun de ces deux milliardaires sud-coréens qui sont tous issus des familles de classe ouvrière n’a encore donné de date pour le transfert des dons.