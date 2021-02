L’ancien président américain Donald Trump n’en finit pas de défrayer la chronique. Après avoir été acquitté lors de son procès en destitution, le milliardaire républicain est sorti de sa discrétion pour fustiger l’action de certains républicains, comme le chef de ces derniers au Sénat, Mitch McConnell. Cependant, quand il était encore président, son statut le mettait à l’abri de certaines poursuites judiciaires. Parmi celles-ci figure des accusations de viol.

Les deux personnes se seraient croisées dans le magasin Bergdorf Goodman

Maintenant qu’il n’est plus le locataire de la Maison blanche, il pourrait faire face à ces accusations devant la justice. Une écrivaine et journaliste âgée de 77 ans, E. Jean Caroll, avait en effet accusé l’ancien magnat de l’immobilier de viol. Selon elle, les faits se sont déroulés dans un grand magasin de Manhattan, dans les années 1990. Les deux personnes se seraient croisées dans le magasin Bergdorf Goodman. La journaliste a reconnu Donald Trump et les deux ont entamé une discussion. Ce dernier lui a par la suite demandé de choisir un cadeau pour une personne inconnue, avant de se retrouver dans la partie lingerie. D’après la journaliste, Donald Trump lui aurait demandé d’essayer une combinaison. Ce qu’elle a refusé. Il l’a ensuite pris par le bras et l’a emmené dans un vestiaire où il l’a violée.

Les avocats avaient essayé de retarder le procès

E. Jean Caroll a déposé une plainte en 2019 pour cette affaire, mais Donald Trump a nié ces accusations arguant qu’ « elle n’est pas (son) type ». Il a également indiqué n’avoir jamais connu E. Jean Caroll, tout en précisant qu’elle ment dans le but de faire la promotion de son nouveau livre. La plaignante réclame des dommages et intérêts non spécifiés dans le procès et une rétractation des déclarations de l’ancien président. Notons que les avocats de Donald Trump avaient essayé de retarder en septembre cette affaire de viol. Les avocats du département de la justice avaient estimé que tout employé du gouvernement avait le droit à l’immunité face à des poursuites civiles, lorsqu’il est dans l’exercice de ses fonctions.