Le Quinnipiac University Polling Institute est un centre de sondage indépendant qui interroge régulièrement les résidents américains sur de nombreuses questions, politiques, sociales, de santé ou environnementales et ce dans plus d’une douzaine d’États. Ce lundi, l’institut de sondage publiait les résultats de diverses enquêtes d’opinions faites auprès des américains sur des questions en rapport avec Donald Trump et la politique nationale. De ces résultats, il ressortait que l’ancien président, malgré ses déboires politiques et ses ennuis avec le Congrès, continue de bénéficier d’une cote appréciable auprès des américains membres de son Parti, le Parti des Républicains.

Les Républicains font bloc derrière Trump

L’ université de Quinnipiac pour une enquête d’opinion publique typique, choisit selon ses analystes, un échantillon au hasard d’environ 1 000 électeurs inscrits âgés de 18 ans et plus. Et cet échantillon est interrogé durant cinq ou six jours. Cette fois l’institut de sondage avait interrogé les américains sur ce qu’ils pensaient de l’avenir politique de l’ancien président. Et les résultats étaient sans appel.

Dans l’ensemble, les résultats des sondages étaient assez fidèles aux résultats des récentes élections, avec 55 % des enquêtés qui trouvent que Donald Trump ne devrait plus être autorisé à occuper un poste élu à l’avenir. Mais les sondages réduits aux américains membres du parti des Républicains, avaient montré que 87 % des républicains étaient d’accord de voir Trump occuper un poste officiel à l’avenir, quand 75 % d’entre eux, disaient être favorables à voir le milliardaire occuper un rôle de premier plan au sein du Parti. Et les résultats aux autres sondages offraient la même configuration.

Que ce soit sur sa condamnation lors du second procès, ou même sur sa responsabilité lors des dernières émeutes au Capitole, une large frange de républicains avait accordé leur confiance à Donald Trump. Un sondage qui renseigne un peu plus sur le vote des sénateurs au capitole samedi dernier. Le sondage, selon Quinnipiac a été réalisé par d’éminents spécialistes. « 1056 adultes américains » dans tout le pays ont été interrogés du 11 au 14 février avec « une marge d’erreur de +/- 3 %, et (…) conformément aux meilleures pratiques de l’industrie ».