L’ex-président américain Donald Trump après avoir déménagé de la Maison Blanche suite à sa défaite à la présidentielle de novembre 2020 contre son challenger Joe Biden réside désormais à Mar-a-Lago à West Palm Beach en Floride. Si en tant qu’ancien président de la République, il bénéficie de plusieurs privilèges, Donald Trump n’aura désormais plus celui d’utiliser la Marine One, selon son bon vouloir. Son héliport exclusif à Mar-a-Lago n’a plus droit de cité.

D’après les nouveaux permis de construire dans la ville, consultée par TMZ, le processus formel de retrait de l’héliport de la station préférée du 45e président des Etats-Unis a commencé. Le retrait de l’infrastructure d’après TMZ coûtera près de 15 000 dollars. D’après les règles de Palm Beach, en Floride, l’aéroport pour hélicoptère de Donald Trump a été une exception puisque dans cette ville, les hélicoptères ou les héliports ne sont pas autorisés.

Une autorisation en début de mandat

Toutefois, Donald Trump avait réussi à en avoir l’autorisation au début de son mandat « pour des affaires liées uniquement au bureau du président ». Maintenant qu’il n’est plus aux affaires, Donald Trump va devoir utiliser d’autres moyens de transport pour se rendre ou quitter la ville. Les hélicoptères ne sont à nouveau plus autorisés à poser dans la ville. TMZ a indiqué, d’après le permis de construire qu’il a consulté, que les constructeurs de pyramides de Palm Beach s’occuperont de la démolition de l’héliport.