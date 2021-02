C’est un secret de polichinelle. Donald Trump et ses soutiens ont dénoncé inlassablement les fraudes qui auraient selon eux émaillé les élections présidentielles du 03 novembre 2020. Ces accusations ont été relayées par “Lou Dobbs Tonight”, une émission de Fox Business animée par le présentateur vedette Lou Dobbs. Il a même reçu l’avocate Sidney Powell, un soutien de Donald Trump venue étaler à l’antenne la théorie d’un complot international visant à priver le milliardaire républicain d’un second mandat. L’émission de Lou Dobbs diffusée sur Fox Business, connaissait un succès. Elle arrivait à attirer une moyenne de 300 mille téléspectateurs chaque soir.

“Des changements de grille”

Pas suffisant visiblement pour la maintenir. En effet, Fox News Media a décidé de l’annuler. Selon le porte-parole du groupe, “ Fox News Media étudie régulièrement des changements de grille et a prévu de lancer de nouveaux formats adaptés à cette période post-électorale, notamment sur Fox Business (sa sœur cadette)“. L’annulation de “Lou Dobbs Tonight” fait partie de ces changements, a-t-il tenu à faire savoir. L’homme a par ailleurs indiqué qu’une nouvelle émission occupera bientôt cette plage horaire. Signalons que la décision de Fox New Media intervient après les poursuites judiciaires lancées contre la chaîne Fox News et Lou Dobbs.

« Lou Dobbs est formidable…Personne n’aime l’Amérique autant que Lou »

Smartmatic, les accuse de diffamation pour avoir relayé des théories du complot l’impliquant. La société informatique réclame 2,7 milliards de dollars. La suppression de l’émission de Lou Dobbs ne laisse pas de marbre Donald Trump. Il dit s’intéresser à la situation et surtout au prochain point de chute de l’animateur de 75 ans. « Lou Dobbs est formidable…Personne n’aime l’Amérique autant que Lou » aurait par ailleurs déclaré le Républicain dont le message a été publié sur les réseaux sociaux par bon nombre de ses proches.