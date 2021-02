Le président américain Donald Trump aurait laissé une facture salée au contribuable, due à ses recours contre la victoire de l’actuel locataire de la Maison Blanche Joe Biden. Selon les informations du média, le Washington Post, les allégations du milliardaire républicain ont induit en erreur plusieurs millions d’Américains et entraîné notamment une émeute meurtrière et un trouble dans la confiance du système électoral.

227 000 soldats pour mobiliser 30 soldats

Selon le média ayant donné l’information, le montant total dépensé par les Américains à cause de ces recours est évalué à 519 millions de dollars. Le surintendant de l’Utah Highway Patrol, Michael Rapich, a déclaré : « Je pense que chaque fois que vous voyez un événement comme nous l’avons vu le 6 janvier, cela change votre perspective pour l’avenir. Vous ne prenez pas les choses pour acquises comme nous le faisions auparavant ». Le 17 janvier 2021, il a effectué une dépense de 227 000 dollars afin de mobiliser 300 soldats au siège du Congrès américain, suite aux menaces de Donald Trump de nuire à l’investiture de Joe Biden. Dans l’Etat de Californie, les autorités ont estimé avoir dépensé près de 19 millions de dollars pour mobiliser 1000 soldats de la Garde nationale et plusieurs centaines de soldats, dans le but de protéger le Capitole et d’autres endroits.

8,8 millions de dollars dépensés

Dans l’Etat de l’Ohio, le montant des dépenses s’élève à 1,2 million de dollars dans le but de déployer des éléments de la Garde nationale, à l’intérieur du bâtiment de StateHouse, situé à Colombus. Par ailleurs, pour aider à défendre le Capitole, plus de 8,8 millions de dollars ont été dépensés, dans la semaine du 06 janvier dernier à Columbia, d’après le chef de la police par intérim, Robert Contee III.