Dans un document judiciaire qui date de ce mardi, le bureau du procureur général de Washington, Karl Racine, a révélé que le fils de l’ancien président américain, Donald Trump Jr. avait été déposé le 11 février. Il a été déposé dans le cadre du procès du procureur général de DC, alléguant l’utilisation abusive des fonds inauguraux de Trump, d’après un nouveau dossier judiciaire relatif à la dernière enquête dans laquelle les enfants de l’ancien président ont été impliqués.

Le dossier révèle en effet, que la déposition de Trump « a soulevé d’autres questions sur la nature » d’une facture d’hôtel sur laquelle le bureau du procureur a enquêté. D’après le bureau du procureur général, l’organisation Trump a signé un contrat de 49.358,92 $ avec l’hôtel Loews Madison pour un bloc de chambres lors de l’inauguration du pouvoir de Trump en 2017. Selon le bureau du procureur, la facture aurait été ensuite transmise au comité présidentiel inaugural, qui l’a ensuite payé.

D’autres dossiers

Par ailleurs, en plus du procès du procureur général Washington, les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan se penchent également sur les finances de l’organisation Trump. D’après une source proche du dossier, ils se posent des questions sur les unités commerciales dans lesquelles les deux frères, Trump Jr. et Eric Trump, sont intimement impliqués, y compris le complexe familial Trump connu sous le nom de Seven Springs à New York, de même que la Trump Tower et les 40 gratte-ciel de Wall Street.

Une chasse aux sorcières

D’après une autre source proche du dossier les procureurs posaient des questions « sur tout ce qui était sous le soleil à propos de Donald, Ivanka, Don Jr et Eric, [et] Allen Weisselberg », le directeur financier. Pour sa part, le 45e président des Etats-Unis, Donald Trump a qualifié toutes ces enquêtes de chasse aux sorcières.