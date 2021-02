C’est un secret de polichinelle. Mary Trump n’est pas fan de son oncle Donald. La psychologue clinicienne a publié en juillet 2020, « Too Much and Never Enought », un livre à charge contre celui qui était encore le chef de la Maison Blanche. Après les émeutes du Capitole le 06 janvier dernier, celle-ci a déclaré à CBS News, qu’on devrait empêcher le milliardaire républicain de « se présenter à nouveau à des fonctions publiques ». Elle est même allée jusqu’à demander l’invocation du 25e amendement. Adopté en février 1967, le 25e amendement en sa section 4 prévoit la possibilité d’écarter le président en exercice de ses fonctions malgré lui s’il se trouve qu’il est dans l’incapacité d’exercer les pouvoirs et les responsabilités de sa fonction.

” Nous devons continuer à le dire jusqu’à ce que cela se produise “

Pour Mary Trump on était bien dans ce cas de figure. « Mon oncle est instable. Il doit être enlevé immédiatement…Si cela ne se produit pas , c’est un échec abject de notre système et cela n’augure rien de bon pour notre démocratie très fragile et blessée » déclarait-elle à Business Insider. Dans un récent message Mary Trump a indiqué que l’ex président américain devrait faire face à des poursuites judiciaires avant son deuxième procès de destitution au Sénat.

En retweetant un message qui appelait à condamner le milliardaire républicain, samedi dernier, Mary Trump a mis ceci en commentaire : « Cela ne devrait même pas être remis en question, mais nous devons continuer à le dire jusqu’à ce que cela se produise ». L’ancien président américain doit être inculpé pour son implication dans l’insurrection meurtrière qui a coûté la vie à cinq personnes, soutient la psychologue clinicienne.