Le comité du Nobel a déjà clôturé le dépôt des dossiers de candidatures pour le prix Nobel de la paix 2021. Comme à l’accoutumée seuls les ministres, magistrats spécialisés dans le droit international, parlementaires, anciens prix Nobel de la paix et autres professeurs d’université, sont habilités à proposer des personnes ou organisation pour ce prestigieux prix. Alan Dershowitz, le professeur émérite de l’université de droit d’Havard a par exemple soumis les noms de Jared Kushner, (ancien conseiller et gendre de Donald Trump) et de son adjoint Avi Berkowitz au comité Nobel.

Dans la correspondance envoyée à ce groupe de travail Alan Dershowitz a défendu son choix. Pour lui, le « prix Nobel de la paix n’est pas une question de popularité ». « C’est un prix pour avoir rempli les considérables critères fixés par Alfred Nobel dans son testament » a-t-il ajouté. Ces propos laissent penser que son choix est sujet à polémique. Jared Kushner , le gendre de Donald Trump a déjà réagi à cette nomination. C’est un grand honneur pour moi, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le Maroc, les Etats-Unis, le Bahreïn et le Soudan ont normalisé leurs relations avec Israël

L’ex conseiller de Donald Trump et son adjoint Avi Berkowitz se sont impliqués activement dans la négociation de quatre accords de normalisation entre Israël et les pays arabes. Le premier accord a été signé entre l’Etat hébreu et les Emirats arabes Unis. Il y a ensuite eu le Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Ces accords sont vus comme l’une des plus importantes percées diplomatiques dans la région depuis un quart de siècle. En plus de Jared Kushner et d’Avi Berkowitz, le professeur émérite d’Havard a souligné la contribution de l’ambassadeur d’Israël aux Etats Unis Ron Dermer et de son homologue américain en Israël David Friedman, aux négociations ayant abouti à la signature de ces accords.