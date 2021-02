Le président Donald Trump depuis son départ de la Maison-Blanche savait qu’il aurait maille à partir avec une foultitude de plaintes et autres poursuites en justice. Des poursuites en rapport surtout avec des ‘’écarts’’ de gestion de son administration au cours de son mandat, mais pas seulement. Outre, l’homme politique, l’homme d’affaire a aussi été attaqué, du moins dans certains dossiers. Après un recours collectifs de locataires de New York, c’est l’hôtel du milliardaire à Chicago, le ‘’ Trump International Hotel ’’ qui est poursuivi pour des violations de lois environnementales.

Des joutes judiciaires en perspective

En Décembre, un groupe de locataires d’appartements à loyer réglementé à New York, accusait la société de gestion immobilière appartenant à la famille du milliardaire, d’avoir profité d’améliorations apportées aux appartements pour arbitrairement augmenter leurs loyers. Selon la plainte déposée à la Cour suprême de l’État de New York à Brooklyn, ce serait plus de 30 bâtiments détenus par les Trump à Brooklyn, dans le Queens et à Staten Island, qui seraient mis en cause.

Cette fois et toujours dans le cadre de l’immobilier, c’est le ‘’ Trump International Hotel ’’ de Chicago, qui est mis en cause pour des violations de la loi sur la protection de l’environnement de l’état de l’Illinois.

Dans les faits, l’Hôtel aurait reçu pour une année, en 2017, une autorisation des services environnementaux de la ville pour utiliser l’eau du ‘’Chicago’’, un cours d’eau s’étendant sur 251 km, pour la régulation de son système d’air conditionné. L’hôtel possède 339 chambres climatisées utilisant ce système. Seulement les responsables de l’hôtel n’avait pas jugé bon de renouveler le permis, d’où le recours en justice de la ville.

Et selon un juge de l’Illinois, dans une décision prononcée ce vendredi, le Trump International Hotel de Chicago avait bel et bien violé les lois environnementales de l’État pour l’utilisation de l’eau de la rivière sans permis valide. Pour les avocats de Trump, la poursuite avait des motivations purement « politiques ». Des audiences ultérieures devraient décider des sanctions qu’écoperait l’Hôtel, et en l’occurrence son propriétaire, Donald Trump.