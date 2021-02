Deux mois après le rapt massif de 344 élèves du pensionnat de la ville de Kankara, dans l’Etat de Katsina au Nigéria dont des groupes armés agissant pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram était à l’origine, un nouveau vient d’avoir lieu. « Des hommes armés ont enlevé une quarantaine de personnes dans une école de l’État du Niger, dans la nuit de mardi à mercredi, » a déclaré un responsable local. Pour l’heure, le nombre exact de personnes enlevées varie d’une source à une autre. Au moment où certains évoquent « des centaines d’élèves » d’autres parlent 42 personnes dont 27 élèves en plus des enseignants et des parents d’élèves.

Ce sur quoi se sont toutefois accordé plusieurs sources, c’est qu’il y a eu un mort lors de l’enlèvement dans le rang des lycéens. Pour sa part la présidence du Nigéria n’a pas précisé de chiffre et indique n’avoir pas déterminé le nombre. Dans la foulée, le président Muhammadu Buhari a condamné cet énième enlèvement en ordonnant une opération de sauvetage. « Le président a ordonné aux forces armées et à la police de ramener immédiatement tous les captifs indemnes », a déclaré dans un communiqué le porte-parole du président, Garba Shehu.

Près de 8.000 morts

Pour rappel, il y a plus de dix ans (2011) que le nord-ouest et le centre du Nigeria sont devenus le théâtre de plusieurs actes de violences perpétrés par des groupes criminels qualifiés des “bandits” et qui multiplient les enlèvements contre rançon. Face à l’échec des forces de sécurité à mettre fin au phénomène, les populations ont mis sur pied des groupes d’autodéfense pour se protéger. Les violences et attaques perpétrées par ces groupes ont déjà occasionné près 8 000 morts depuis 2011.