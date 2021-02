Une jeune femme s’est donnée la mort après avoir surpris son copain dans une auberge. Les faits se sont déroulés au Nigéria. L’information a été donnée par une internaute, du nom de @sisi_alagboeko, qui a partagé l’histoire sur la toile. L’histoire a ensuite été relayée par la presse nigériane qui a confirmé la mort de la jeune femme.

À lire aussi Un père tue le copain de sa fille qui s'était caché sous son lit

« Elle a surpris son petit ami en train de la tromper »

« Une fille s’est suicidée hier à l’auberge, parce qu’elle a surpris son petit ami en train de la tromper, et le gars a décidé de rompre avec elle, je ne sais pas si je devrais rire de la pure stupidité de prendre un sniper (poison) à cause d’un homme, ou pitié d’elle parce que le gars s’en fiche toujours » a-t-elle laissé voir sur Twitter. Dans un autre message, un autre internaute a posté une vidéo violente dans laquelle on voit la principale intéressée se tordre de douleur après avoir pris du poison. (Cliquer ici).