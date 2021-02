En Europe et partout dans le monde, les gouvernements cherchent à protéger les personnes âgées contre le nouveau coronavirus à cause de leur vulnérabilité particulière face à la maladie. Dans la résidence Sainte-Catherine-Labouré, un Ehpad français la quasi-totalité des pensionnaires (81 sur 88) ont contracté le virus début janvier. Il y a malheureusement eu sept décès. Cet établissement pour personnes âgées dépendantes situé à Toulon, dans le Var faisait parler de lui à cause de l’une de ses pensionnaires : La Gardoise Sœur André.

La femme la plus vieille de France et de l’Europe a vaincu le virus pendant l’épidémie malgré son âge très avancé. En effet, celle qui s’appelle Lucille Randon à l’Etat civil est âgée de 116 ans. Elle a attrapé le virus le mois dernier comme la plupart des résidents de l’Ehpad. Mais elle s’en est remise. Le porte-parole de l’établissement, se plait à dire que la centenaire a « le don du timing », puisqu’elle va fêter son anniversaire à un moment où l’épidémie touche à sa fin dans l’Ehpad. Tous les résidents qui avaient été testés positifs sont aujourd’hui guéris, informe David Tavella.

« Je ne me suis même pas rendue compte que je l’avais »

C’est demain jeudi 11 février que la vice-doyenne de l’humanité fêtera ses 118 ans. Une longévité qui mérite bien une omelette norvégienne géante. En effet, ce dessert très apprécié de la centenaire sera préparé demain pour marquer l’évènement. Les autres résidents de l’établissement pourront la déguster avec elle. Quand elle a été testée positive à la Covid-19, sœur André était surprise parce qu’elle ne présentait aucun symptôme de la maladie. « Je ne me suis même pas rendue compte que je l’avais » disait-elle au journal Var-Matin.

Isolée pendant plusieurs semaines comme la plupart des pensionnaires de l’Ehpad, la religieuse née en 1904 à Alès n’était même pas inquiétée par la maladie. « Elle se souciait plus de l’impact qu’elle allait avoir sur son quotidien et sur les autres résidents » assure David Tavella, le chargé de communication de l’établissement.