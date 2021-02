Ce vendredi sur sa page Facebook, le célèbre journaliste, présentateur et animateur culturel français, Claudy Siar annonçait son intention d’entrer en politique. Et pas par la petite porte, l’animateur vedette de ‘’ The Voice Afrique ’’, a déclaré avoir en idée de mettre sur pied un « mouvement citoyen » qui « nous rassemble et nous ressemble ». Tout un programme, que le journaliste semble avoir longuement mûri.

Claudy veut « aller loin »

Dans sa publication de ce vendredi, sous deux photos de lui, l’une le représentant enfant avec sa mère et ses frères et sœurs et l’autre en activiste, le journaliste animateur fait une confession. Siar confesse avoir désobéi à sa mère, elle, qui ne voulait pas pour son fils, de ce milieu où l’on est souvent amené à perdre ses illusions et à trahir ses convictions. Pour sa mère, la grande qualité de Siar était sa sincérité et cela la politique le lui aurait ôté. Mais Siar a grandi et l’homme au travers d’une carrière culturelle et journalistique fournie semble s’être aguerri au contact des plus grands.

En tous cas, Claudy Siar est décidé à « entrer en politique » et dans cette voie, à « aller » le « plus loin » possible ; quitte à désobéir à sa mère. Pour ce faire Claudy Siar dit vouloir mettre sur pied un « mouvement citoyen en France QUI NOUS RASSEMBLE ET NOUS RESSEMBLE », un phrasé qui sonne déjà comme un slogan de campagne. En 2011 déjà alors que le Fondateur et Copropriétaire de Tropiques FM était nommé délégué interministériel à l’égalité des chances des Français d’Outre-mer en remplacement de Patrick Karam, Claudy Siar avait montré qu’il n’entendait pas faire dans la figuration.

Depuis, l’homme avait fait son chemin jusqu’au Conseil représentatif des Français d’outre-mer (CReFOM) où il finit par être Vice-président délégué. C’est que le Mr Siar avait l’activisme dans la peau. Et ce n’était certainement pas les exégètes du concept de la ‘’Génération consciente’’ (lancé par l’animateur), les marcheurs de « La Fête des nègres marrons » en 1993, ou encore l’activiste Kemi Séba activiste, anticolonialiste, et chroniqueur, qui diront le contraire. Le fait est que l’annonce de ce vendredi de Claudy avait suscité de nombreux commentaires et encouragements de la part des internautes ; de quoi lui permettre de mettre de l’ardeur à l’ouvrage.