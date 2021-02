Ce mardi 16 Février, la famille de David Grammont annonçait le décès de celui que le monde musical français en général et celui des mélomanes du reggae en particulier, connaissait sous le nom de ‘’Tonton David’’. L’artiste que la presse française surnomme volontiers le « patron du reggae à la française », âgé de 53 ans, laisse derrière lui deux enfants et un héritage de 30 années de recherches musicales parsemées de gros succès. Son tube le plus célèbre « Chacun sa route » a fait les beaux jours du ”Raggamuffin” en France.

Une étoile s’est éteinte

Tonton David n’a pas connu grand-chose de sa terre natale, La Réunion, puisqu’en France il est arrivé très tôt. À quatorze ans, le jeune adolescent quittait déjà l’appartement familiale dans la banlieue nord de Paris pour commencer son voyage initiatique qui le mettra aux prises du ”Raggamufin”, cette sonorité musicale issue du reggae et qui semble en être son essence spirituelle. Nous sommes en Angleterre dans les années 90. Depuis, sa nouvelle identité musicale définie et son rythme en poche, le jeune homme empoigne son bâton de pèlerin pour la scène du show-biz français.

En mai 1990 , Tonton David sortira son premier single, « Peuples du monde » dans Rapattitude une compilation de musique de Rap français, et son premier album « Le bleus des racailles ». Si le succès avait été tout de suite au rendez-vous avec « Peuples du monde », il a fallu attendre quatre années, en 1994, avec « Allez leur dire » pour qu’un album de Tonton David connaisse véritablement le succès: « 350 000 exemplaires vendus » selon la presse.

Mais c’est en 1994, alors que le reggaeman collabore à la bande original du film d’Hervé Palud, “Un Indien dans la ville” que la signature ‘’Tonton David’’ va prendre forme. Avec « Chacun sa route » la voix fraîche et généreuse de Tonton David connaitra un succès fulgurant en même temps que le film aux 7 millions d’entrées rien qu’en France.