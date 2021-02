Le professeur Didier Raoult n’en a pas encore fini avec ceux qui s’en étaient pris à lui dans le cadre de ses essais menés sur la chloroquine et l’azithromycine comme traitement contre le coronavirus. Le professeur de l’IHU de Marseille a déposé une plainte pour « dénonciation calomnieuse » contre Karim Ibazatene, un docteur en pharmacie qui avait signalé les essais de Raoult conduisant à une plainte devant le parquet.

L’avocat du microbiologiste natif de Dakar, Me Brice Grazzini a rappelé à ce propos auprès de 20 minutes qu’il y a eu « une plainte déposée contre Didier Raoult et l’IHU pour les essais menés sur la chloroquine et l’azithromycine qu’il considérait comme hors la loi ». Bien la plainte eu été classée sans suite par le parquet, Didier Raoult veut demander des comptes à son détracteur qui serait depuis un moment sans trace sur internet.

Les relations du docteur avec l’industrie pharmaceutique

« Tout ce qui relevait de ses relations, de son statut de professeur dans une école, ou d’éléments qui le présentait comme un possible conseil d’industries pharmaceutiques, ont disparu. Les seules choses qui restent, ce sont des gens qui s’interrogent sur ce personnage », a souligné l’avocat. Pour ce dernier, la plainte leur permettra grâce à des enquêtes de détecter les potentiels intérêts et relations que ce Karim Ibazatene aurait pu entretenir avec l’industrie pharmaceutique.