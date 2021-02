L’insécurité devient de plus en plus préoccupante dans certaines localités françaises. En effet, un homme a été abattu de plusieurs balles en pleine rue, à Cachan, au 13 avenue de la Division Leclerc, dans le département du Val-de-Marne. Les faits se sont déroulés dans l’après-midi de ce lundi 22 février 2021. La victime âgée de 29 ans a été visée par deux personnes qui se trouvaient sur un scooter. Après avoir fait feu à deux reprises et commis leur forfait, ces derniers ont pris la fuite.

Un témoin encore sous le choc

Selon les informations données par les sources policières, l’homme n’a pas survécu en dépit de l’intervention rapide des secours. Une vidéo dans laquelle on peut voir les ambulanciers, les policiers et les pompiers a été diffusée par un témoin, qui était visiblement sous le choc. « Des gars ont tiré sous mes yeux et sont repartis… » a-t-elle écrit sur le réseau de l’oiseau bleu, ajoutant : « Je suis encore choquée ! Dieu merci je suis en vie ». Par ailleurs, la victime était connue des services de police notamment pour des affaires liées aux stupéfiants. Suite à ce meurtre, une enquête a été ouverte.

Il n’état pas connu des services de police

Un autre meurtre a eu lieu, mais cette fois-ci à Grenoble. Il s’agit d’un homme âgé de 52 ans qui a été grièvement blessé au niveau de la gorge. Selon les informations du média français, Le Dauphiné, les faits se sont déroulés près de l’immeuble qui se trouve au 51e rue Georges-de-Manteyer, aux environs de 13 heures. Malgré la rapide intervention des secours qui ont tout fait pour lui sauver la vie, la victime a par la suite rendu l’âme. Contrairement à la victime de 29 ans, celui-ci n’était pas connu des services de police. Les raisons ayant motivé les auteurs à le tuer sont toujours inconnues.