L’étendue de la fortune du richissime homme d’affaires Elon Musk n’aura pas empêché une petite commune française en Normandie de lui tenir tête dans le cadre de l’installation d’une antenne. Il s’agit de la commune de Saint-Senier-de-Beuvron. Alors que la structure du patron de Tesla a soumis le projet à l’appréciation du Conseil Municipal, celui-ci a purement été simplement été rejeté.

Une commune de 368 habitants

Dans les colonnes de la Gazette, le maire de cette petite ville de 368 habitants, a essayé d’expliquer la décision qui a été prise par les conseillers communaux. Il fait dans un premier temps remarquer qu’il y a quelques mois, ils auraient été joints pour des besoins domaniaux d’une structure sur leur territoire. Mais l’insuffisance d’informations aurait amené les conseillers à s’opposer au projet.

Le Conseil municipal rejette le projet

« Nous avons été démarchés en octobre, par une société qui veut récupérer des terrains. Il nous manque encore beaucoup d’informations. On s’oppose à ce projet, car on ne connaît pas les risques pour la santé. », a confié Benoît Hamard, la première autorité de cette commune française. Notons que l’installation de l’antenne touche deux autres communes en plus de Saint-Senier-de-Beuvron. Il s’agit de Gravelines pour le nord et de Villenave-d’Ornon pour le Sud. Ce projet s’inscrivait dans le cadre de l’installation des infrastructures terrestres pour relayer le signal des satellites de SpaceX.