La Chine pense à réduire l’exportation de ses terres rares (nom donné aux 17 métaux stratégiques comme le scandium ou l’yttrium), pourtant indispensables dans la fabrication d’équipements militaires sensibles. Selon les informations du Financial Times, le ministère de l’industrie de la nation asiatique évalue la possibilité d’une restriction dans la production et l’exportation de ces terres rares. Il veut également savoir dans quelle mesure une telle décision impactera l’industrie militaire et technologique des Etats-Unis. « Le gouvernement chinois veut savoir si les Etats-Unis rencontreraient des difficultés à fabriquer des avions de combat » aurait déclaré un conseiller du régime de Pékin.

Inutile de dire que l’Oncle Sam dépend de l’empire du milieu en matière d’approvisionnement en terres rares . Les avions de combats F35 utilisent suffisamment ces terres rares. Pour fabriquer un F35 il faut plus de 417 kilos de ces minerais. Si la Chine impose des restrictions sur l’exportation des terres rares, indispensables dans la fabrication d’armes sophistiquées et des chasseurs F-35, les Etats-Unis devront trouver de nouveaux circuits d’approvisionnement. Ce qui ne sera pas forcément une sinécure.

“Elle a intégré toute la chaîne de production, rendant ainsi dépendant ses clients“

Le pays de Xi Xinping a développé une expertise pointue dans la transformation des terres rares. « Elle a intégré toute la chaîne de production, rendant ainsi dépendant ses clients non seulement à la matière première mais également aux produits transformés issus de cette matière première dont elle a également la maîtrise » explique l’Ecole de Guerre Economique (EGE).

La Chine aurait demandé aux industriels d’évaluer le temps nécessaire aux américains pour trouver d’autres circuits d’approvisionnement. L’empire du milieu a le quasi-monopole de la production des terres rares dans le monde entier. Signalons qu’en 2019, les Etats-Unis avaient dévoilé une stratégie se basant sur six plans d’action afin d’assurer leur approvisionnement en minéraux stratégiques comme les terres rares