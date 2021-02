Le 06 janvier dernier, les partisans du président Donald Trump se sont réunis à Washington DC, devant le Capitole. La foule motivée par Trump et ses allégations de fraude électorale, a pris d’assaut le bâtiment, cassé des fenêtres, est entrée dans les salles du Sénat et de la Chambre et a saccagé les bureaux du Congrès. Des émeutes qui se passaient au moment même où le Congrès américain votait pour certifier la victoire du nouveau président élu, Joe Biden. Cinq personnes, dont un policier du Capitole, sont mortes dans l’émeute.

Depuis, les investigations vont bon train pour démêler l’écheveau des évènements. Et ce vendredi, dans une déclaration de la Police du Capitole livrée à la presse, les autorités en charge de la sécurité du capitole ont annoncé avoir suspendu six policiers et ouvert une enquête sur 30 autres agents. Une enquête en relation avec les actions posées en réponse à l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole.

Pittman fait tomber des têtes

En janvier, quelques jours après les émeutes, Yogananda Pittman, chef par intérim de la police du Capitole américain(USCP), a présenté ses excuses au Congrès pour ne pas avoir fait assez pour se préparer à l’émeute. Malgré « un fort potentiel de lutte contre la violence, les forces de l’ordre ne se sont pas suffisamment préparés » pour cette « attaque terroriste », avait-elle déclaré avant d’annoncer qu’il y aurait des enquêtes pour situer les responsabilités.

Depuis les évènements du 06 janvier, rapportent les médias américains, deux autres policiers en faction ce jour-là, se seraient donnés la mort. Des faits qui auraient encouragé les enquêteurs du Capitole à approfondir leurs recherches et à analyser les moindres détails de la réponse de la police au moment de l’attaque.

Des investigations confiées au Bureau de la responsabilité professionnelle de la Police du Capitol ; le service qui supervise les enquêtes administratives liées à la conduite du personnel du Ministère et les inspections de ses composantes organisationnelles. Et ce sont ces investigations qui avaient conduit à la suspension de 06 agents. Pittman avait prévenu, ses services examinaient activement « les vidéos et autres documents » et si certains agents et fonctionnaires de l’USCP avaient enfreint les règlements, il y aurait des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.