Le président Joe Biden s’est entretenu au téléphone ce mercredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, un mois après son entrée en fonction. Une communication très attendue tant par les corps diplomatiques des deux nations, que par la communauté internationale. C’est que les politiques étrangères dans lesquelles les deux pays sont engagés, sont importantes pour la stabilité de nombreuses régions. Une communication importante donc, pour laquelle cependant le nouveau locataire de la Maison-Blanche aura pris son temps.

Mais avait tenu à rassurer, la Maison-Blanche, il ne fallait voir dans le délai mis par Washington pour appeler Tel-Aviv, aucune défiance de la nouvelle administration vis-à-vis du Premier ministre ; mais juste la priorité de la résolution « d’autres problèmes urgents ».

De nombreux sujets abordés

Dans une déclaration officielle résumant les points discutés lors de la conversation téléphonique entre les deux personnalités politiques. La Maison-Blanche a précisé que le Président Biden a affirmé son « histoire personnelle d’attachement indéfectible à la sécurité d’Israël » et a exprimé son intention de renforcer « tous les aspects du partenariat entre les États-Unis et Israël », y compris leur solide « coopération en matière de défense ». La défense justement, qui est un volet essentiel de la coopération entre les deux pays, mais qui passe également par des questions de sécurité régionale.

Biden et Netanyahou n’ont donc pas manqué d’évoquer ensemble, toujours selon Washington, la menace iranienne, et bien entendu « la récente normalisation des relations entre Israël et les pays du monde arabe et musulman ». Une communication, que les deux administrations ont jugé ‘’cordiale’’ et « amicale ». Cependant il serait trop tôt, selon des observateurs, pour dire si les relations entre la nouvelle administration en place à la Maison-Blanche et Tel-Aviv seront aussi cordiales qu’avec celle de Trump. Pour souvenir, Trump avait sorti les États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien de l’ère Obama. Une décision applaudie par Netanyahou mais sur laquelle Biden semble avoir bien l’intention de revenir.