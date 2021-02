Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé, dans la nuit de mercredi à jeudi, le sud-ouest de l’Iran. Les secousses se sont faites ressentir près de la ville de Sisakht dans la province de Kohgiluyeh et dans la province de Boyer Ahmad. L’Institut de géophysique de l’Université de Téhéran a enregistré l’épicentre des tremblements à 10 kilomètres de profondeur du niveau de la croûte terrestre à 51,57 de longitude et 30,89 de latitude. Des équipes de scientifiques et de secouristes ont été déployées dans la région selon la presse locale ; quatre équipes à Sisakht et trois dans la province de Boyer Ahmad, pour documenter les secousses et évaluer l’étendue des dégâts.

Plusieurs personnes blessées

La secousse de ce Mercredi, a occasionné de nombreux dégâts matériels. Et même si les chiffres restent à confirmer, les agences de presse gouvernementales iraniennes font état de plus d’une trentaine de personnes blessées. En outre, les habitants des différentes provinces touchées en sus du traumatisme subi devraient aussi faire avec des coupures en eau et en électricité occasionnées par le tremblement de terre.

Selon un site américain de veille géologique, l’Iran a été frappé ces 30 derniers jours par près de 128 séismes : 1 séisme de magnitude 5,4 ; 15 séismes entre 4,0 et 5,0 ; 74 séismes entre 3,0 et 4,0 et 128 séismes entre 2,0 et 3,0. La république Islamique n’est pas étrangère à l’activité tectonique. Le pays se trouve sur une ligne de faille majeure entre les plaques arabe et eurasienne, et a connu de nombreux tremblements de terre dans le passé.

Le tremblement de terre le plus meurtrier de ce siècle s’est produit en 2003, et en Iran. Un séisme de magnitude 6,6 avait frappé la ville de Bam, dans le sud-est de l’Iran, tuant quelque 26 000 personnes. En janvier 2020, deux tremblements de terre ont frappé près d’une centrale nucléaire dans le sud-ouest de l’Iran ; des mois après qu’un autre, en novembre, ait frappé la partie nord-ouest du pays tuant cinq personnes et en blessant 330 autres.