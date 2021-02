De nombreux africains en situation difficile sont candidats à l’immigration, en quête d’une meilleure vie. Cependant, ce projet n’est pas sans risque puisque arrivé à destination, nombreux sont-ils à tomber dans une plus grande précarité, que dans leur pays d’origine. Ainsi, plusieurs jeunes décident de retourner chez eux, après avoir découvert que les pays d’Europe ne sont pas un eldorado.

Il vit actuellement à Dublin

Cet avis semble cependant ne pas être partagé par un immigré qui a quitté son pays, le Nigéria. Il s’agit en effet d’un homme résident actuellement dans la capitale irlandaise, Dublin, qui s’est rendu sur Twitter pour faire savoir qu’il ne remettra plus jamais ses pieds au Nigéria. « Si je péris, je péris mais je ne retournerai jamais au Nigeria » a-t-il écrit sur le réseau social de l’oiseau bleu.

Il n’a pas fallu longtemps pour que ces propos suscitent la polémique sur la toile. Ainsi, un internaute a condamné ces propos en laissant voir : « Lol. Tu es juste nouveau là-bas. Quand tu ne fais pas beaucoup de temps et que tu n’y es pas resté pendant de nombreuses années, tu auras non seulement faim et tu auras envie de revenir. Va marquer mes mots. Ne dis jamais jamais ». Par contre, d’autres internautes l’ont soutenu. « Toutes nos félicitations. Je vais bientôt te rejoindre! Ce pays n’est pas du tout sain pour le séjour des humains … quand on tousse, ils gèlent le compte / menacent votre vie, pas de travail du tout, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et intimidés ». a laissé voir un autre internaute.