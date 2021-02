Les Jeux olympiques d’hiver de 2022, seront célébrés à Pékin du 4 au 20 février 2022 en Chine. Mais déjà, le principal républicain du comité de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants souhaite que le président américain Joe Bien boycotte ce grand rendez-vous sportif, pour manifester l’opposition américaine face à plusieurs entreprises du PCC. « Les actions entreprises par le Parti communiste chinois (PCC) sont antithétiques aux valeurs des États-Unis et de leurs alliés dans le monde », a déclaré le représentant John Katko dans une lettre adressée au président Biden et dont la presse a obtenu copie.

« La participation à des Jeux olympiques organisés dans un pays qui commet ouvertement un génocide non seulement mine ces valeurs communes, mais jette une ombre sur la promesse de tous ceux qui recherchent des sociétés libres et justes, » a jugé le représentant. Le gouvernement chinois a été largement critiqué par la communauté internationale pour son oppression de la minorité musulmane ouïghoure dans la région du Xinjiang. En effet, cette lettre du représentant fait suite à un rapport de janvier qui détaille une campagne de stérilisation de masse du gouvernement contre les minorités ouïghoure.

Un pays qui commet un génocide

« M. le Président, les preuves sont claires, le PCC travaille délibérément et systématiquement pour éliminer une population entière à l’intérieur de ses propres frontières », a écrit Katko. D’après ce dernier les Etats-Unis « ne peuvent tout simplement pas participer de bonne foi à des Jeux Olympiques dans un pays qui commet un génocide et tente continuellement de manipuler et de mentir à la communauté mondiale au sujet de telles atrocités » a-t-il ajouté.

“Ce qui se passe avec les Ouïghours est horrible”

La veille de la prise de fonction de l’actuel président américain, l’ex-secrétaire d’Etat Mike Pompeo, avait déclaré que les USA qualifieraient ce qui se passe au Xinjiang de génocide, ce que fit de même le Canada. « Ce qui se passe avec les Ouïghours est horrible et nous devons le reconnaître pour ce qu’il est, » avait déclaré en janvier Linda Thomas-Greenfield, le choix du président Biden pour représenter les États-Unis aux Nations Unies.

« J’ai vécu, vécu et été témoin d’un génocide au Rwanda, donc je sais à quoi il ressemble. Et je sais ce que ça fait. Et c’est comme ça. Nous devons juste l’appeler pour ce que c’est, » a-t-elle ajouté. En ce qui le concerne, le président Biden n’a encore fait aucune déclaration officielle sur les accusations concernant le gouvernement chinois depuis son accession au fauteuil présidentiel.