Le fondateur de «Joker’s Stash» se retire des affaires après avoir collecté une fortune non négligeable. Selon les informations rapportées par la société spécialisée Elliptic, il aurait totalisé grâce à ses activités, plus d’un milliard de dollars (820 millions d’euros) en cryptomonnaies, avant l’annonce de sa retraite. Les chiffres publiés par une autre structure intervenant dans le secteur des cryptomonnaies, Gemini Advisory ne démentent pas l’étendue de sa fortune.

Une autre structure évalue à 3 milliards de dollars son portefeuille électronique

Bien au contraire, ils donnent l’aspect d’être beaucoup plus élevé. La structure estime à 60.000 bitcoins, soit un tout petit peu moins de 3 milliards de dollars le portefeuille électronique de JokerStash. Durant plusieurs années, le fondateur de «Joker’s Stash» s’est illustré par ses activités relatives aux trafics sombres sur le web interlope. Au cours de l’année écoulée, il avait eu quelques ennuis avec la police fédérale américaine ainsi qu’avec Interpol.

Un conseil à la jeunesse avant de se retirer…

Ces deux entités avaient procédé à la saisie de tous les noms de domaines qu’utilise «Joker’s Stash». Le message par lequel il a annoncé sa retraite donne quelques conseils aux jeunes sur l’appât du gain facile. «Nous souhaitons également à tous les jeunes et moins jeunes cyber-gangsters qu’ils ne s’abandonnent pas dans la poursuite de l’argent facile», a-t-il laissé lire. «Souvenez-vous que tout l’argent du monde ne vous rendra jamais heureux, et que les choses les plus précieuses au monde sont gratuites.», a-t-il poursuivi.