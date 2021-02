Aux Etats-Unis, c’est une figure très respectée. Le Dr Anthony Fauci a été le conseiller médical de six présidents américains avant Joe Biden. La terrible pandémie de la Covid-19, l’a plus mis en avant dans les médias américains, lui qui a souvent contredit Donald Trump connu pour ses déclarations polémiques sur la maladie alors qu’il était encore président des Etats-Unis. Après le départ de ce dernier en janvier 2021, le nouveau chef de la Maison Blanche Joe Biden a gardé l’immunologue, comme tous ses prédécesseurs depuis Ronald Reagan.

Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses avait exprimé son soulagement de ne plus avoir à contredire le milliardaire républicain, après sa nomination comme conseiller médical en chef par Biden. Ce lundi 15 février, l’immunologue a reçu l’un des trois prix décernés par la Fondation Dan David “pour défendre la science”. L’organisation israélienne qui porte le nom d’un philanthrope disparu il y a plusieurs années. a porté son choix sur l’octogénaire pour son plaidoyer en faveur des vaccins contre la COVID-19.

Pour avoir défendu la science devant une “opposition non informée…”

Sa position courageuse en faveur de la défense de la science « face à une opposition non informée pendant la crise de Covid difficile » a aussi poussé la Fondation a lui attribué ce prix. L’autre chose prise en compte par l’organisation, c’est l’héritage légendaire de l’immunologue dans la recherche sur le VIH et le Sida. La récompense est de 1 million de dollars. Elle est attribuée à chacun des trois récipiendaires dans plusieurs catégories (présente, passée et future).

Fauci a remporté le prix de la réalisation actuelle, dans le domaine de la santé publique, a déclaré la Fondation. Les professeurs Alison Bashford, Katharine Park et Keith Wailoo, travaillant dans le domaine de l’histoire et de la médecine de la santé, ont remporté le prix dans la catégorie «Passée». Les pionniers de l’immunothérapie anticancéreuse, le professeur Zelig Eshhar, le Dr Carl June et le Dr Steven Rosenberg ont décroché le prix dans la catégorie «Future».