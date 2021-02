Le 25 novembre 2020, une légende du footballeur passait de vie à trépas. Maradona, puisque c’est de lui qu’il s’agit est décédé quelques semaines après une opération médicale faite le 03 Novembre laissant derrière lui des milliers de fan inconsolables. Depuis sa disparition, la presse fait des révélations sur la star argentine. Il y a seulement quelques jours, l’enregistrement d’une discussion de son médecin avait créé la polémique.

Dans la journée d’hier, ce sont d’autres révélations qui ont été diffusées dans la presse. Et c’est toujours une conversation de Leopoldo Luque, son médecin personnel. Cette fois-ci, le médecin de la star échangeait avec un de ses confrères qui pour le moment n’est pas identifié. Le médecin de la star aurait décliné toute responsabilité après que son interlocuteur lui ai dit que Maradona continuait de consommer de la drogue et de l’alcool même après son opération de Novembre dernier.

“La marijuana ne nuit pas à un organe en particulier, confie-t-il. (…) D’un point de vue médical, il n’y a aucune responsabilité. Cela dépend du patient. Maintenant, si la police enquête et constate qu’il existe un certain environnement, ils l’attaqueront. Ce n’est pas une responsabilité médicale. Ce n’est pas comme si je lui donnais de la marijuana, qu’il s’était intoxiqué et en était mort.“, aurait affirmé le médecin de la star.