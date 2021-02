Plusieurs mois après le décès de Diego Maradona, la diffusion de certains propos tenus par son médecin avant sa mort ont suscité une vive indignation au sein de la famille du défunt. En effet, ce dimanche 31 janvier, un média local a rendu public des échanges qui ont eu lieu entre Leopoldo Luque, le médecin du joueur et son ancien psychiatre. Selon l’enregistrement qui a été publié, tout porte à croire que le décès de la légende du football argentin réjouissait le médecin.

“Il va ch**r en mourant le gros”

En des termes presque dégradant, le professionnel de la santé s’est prononcé sur cette situation. « Oui, idiot. Il semble qu’il a fait un arrêt cardiorespiratoire et il va chier en mourant le gros. Aucune idée de ce qu’il a fait. Je vais là-bas », a déclaré lors de la conversation qu’il y a eu entre lui et le psychiatre. Son interlocuteur pour sa part, s’est contenté de lui faire le point de la situation.

Il a notamment décrit que l’ancien joueur était dans un état assez critique et qu’il avait essayé de le réanimer plusieurs fois avant l’arrivée des secours. C’est alors que le médecin a fait savoir qu’il était un patient plutôt « difficile ». La révélation de cette conversation a suscité un sentiment de colère au sein de la famille du disparu.

Déception au sein de la famille de Maradona

« Je viens d’écouter les audios entre Luque et le psychiatre et j’ai vomi. La seule chose que je demande à Dieu, c’est que Justice soit faite et que tous ceux qui doivent payer paient. Je ne vais pas m’arrêter parce que c’est le moins que je puisse faire ! », a laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu Dalma Maradona, l’une des filles de Diego. Rappelons que le médecin fait déjà objet d’une procédure judiciaire suite au décès du footballeur argentin.