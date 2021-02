Un homme d’affaires a été kidnappé puis tué par ses ravisseurs, en dépit du paiement d’une rançon de cinq millions de nairas par sa famille. Les faits se sont déroulés au Nigéria. L’information a été donnée ce mercredi 24 février 2021 dans un communiqué, par le porte-parole du commandement, Mohammed Jalige. Il a précisé que la victime est l’homme d’affaires Alhaji Ahamadu, un habitant de Kaduna. Son enlèvement a eu lieu au cours du mois de décembre 2020.

Il a voyagé et n’est jamais revenu

Les ravisseurs auraient appelé le frère de la victime qui a payé 5 millions de nairas, afin que son frère soit libéré. Mais, ils n’ont respecté aucun accord et ont tué Alhaji Ahmadu. « Le 30 décembre 2020, le commandement de la police de Kaduna a reçu une plainte par l’intermédiaire du DPO Panbeguwa d’un certain M Abdullahi Salihu habitant du village de Panbeguwa, alléguant que le 9 décembre 2020, son frère aîné, un Alhaji Ahmadu vivant à la même adresse a voyagé dans l’État du Delta et n’est jamais revenu depuis. Tous les efforts pour le joindre via son numéro de GSM se sont avérés vains » a déclaré le porte-parole du commandement.

« Les ravisseurs n’ont pas libéré la victime »

Il a ajouté que : « Le plaignant a en outre déclaré que le 12 décembre 2020, il avait reçu un appel téléphonique via un numéro anonyme l’informant que son frère susmentionné était sous la garde de ravisseurs qui exigeaient une somme de quatre millions (4 millions de nairas) naira en rançon. Il est toutefois décourageant que ladite somme ait été payée, mais les ravisseurs n’ont pas libéré la victime et ont exigé un million de nairas supplémentaires (1 million de nairas) que la famille a été obligé de payer mais sans pouvoir garantir la liberté de la victime ».

Suite à ces informations les forces de l’ordre sont vite passées à l’action et ont mis la main sur un complice du kidnapping. Lors d’un interrogatoire, celui-ci a fait savoir que l’homme d’affaires avait déjà été tué, tout en donnant les noms des autres personnes impliquées. Ces dernières ont été arrêtées et ont avoué avoir participé à d’autres enlèvements avant celui de l’homme d’affaires. Cependant, quatre autres sont toujours recherchés.