Une base temporaire de la Minusma a été victime d’une attaque ce mercredi 10 février au Mali. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la confidence qui a été faite par le porte-parole, Olivier Salgado à un média international. Au total, une vingtaine de Casques bleus auraient été blessés lors de cette attaque. La situation se serait produite dans une zone véritablement exposée à une activité djihadiste.

Attaque de mortier et d’arme automatique

Les assaillants auraient usé lors de l’attaque de mortier et d’arme automatique. A en croire les précisions qui ont été apportées par le porte-parole de la Minusma, l’attaque a été perpétrée vers 7H00 (locales et GMT) près de Kéréna, dans les environs de Douentza. Olivier Salgado a rapporté que le chef de la Minusma, Mahamat Saleh Annadif, «condamne fermement cette attaque lâche contre les soldats de la paix, et s’est assuré que toutes les mesures soient prises pour que les blessés reçoivent les soins appropriés».

Les blessés, membres du contingent togolais

Les blessés seraient tous membres du contingent togolais de la Minusma. Certains d’entre eux seraient gravement touchés. Rappelons que dernièrement, la région de Kéréna, dans les environs de Douentza a fait l’objet de plusieurs attaques de la part des djihadistes. Plusieurs opérations antidjihadistes ont également été conjointement menées par l’armée malienne et française.