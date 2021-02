L’affaire de l’arrestation du chercheur scientifique et enseignant à Polytechnique d’origine guinéenne, Mamadi III Fara Camara, continue de faire la une de la presse canadienne. En effet, l’homme avait été accusé par les services de police de la ville de Montréal (SPVM) d’avoir désarmé et blessé un policier. Cependant, il n’a pas cessé de clamer son innocence après avoir été arrêté. Suite à la publication d’images de caméra de vidéosurveillance prouvant son innocence, Mamadi III Fara Camara a été libéré.

Le témoin a entendu deux coups de feu

Les propos d’un témoin qui avait assisté à l’agression du policier a confié sa version des faits qui semble d’ailleurs confirmer l’innocence de Mamadi III Fara Camara. Selon Juan Angel Flores, le témoin, un autre homme qui peut être identifié comme un suspect, était sur les lieux lors de l’agression du policier. Il avait donc vu une bousculade, alors qu’il venait de quitter sa maison et marchait dans l’avenue Bloomfield, près de l’intersection avec le boulevard Crémazie, le 28 janvier dernier. Il regardait la scène, un peu caché, quand il a vu un « policier […] tomber par terre ». Par ailleurs, Juan Angel Flores a entendu deux coups de feu lorsqu’il s’était approché, soulignant avoir vu un homme revenant du lieu de la bousculade. Il a déclaré avoir vu « un monsieur qui marchait sur le trottoir, pas très vite. Il m’a regardé; je l’ai regardé aussi. Ensuite, il est parti par la ruelle » un peu plus au sud, à proximité de l’avenue Bloomfield.

Un autre homme se trouvait dans un véhicule

A cet instant précis Juan Angel Flores avait contacté le 911. S’étant par la suite approché du policier, il a remarqué qu’un autre homme se trouvait dans véhicule non loin du lieu d’agression. Selon le témoin, il y était assis calmement et n’était pas sorti. Même s’il n’a pas pu identifier l’homme dans la voiture, il est certain qu’il s’agit « d’une personne afro-américaine ». Mais, après avoir vu des images de Mamadi III Fara Camara, il a confirmé que celui-ci est bien plus grand que l’homme qu’il a vu partir dans la ruelle, le jour de l’agression. Toujours d’après Juan Angel Flores, ce dernier portait un manteau et un pantalon noirs, une tuque et était un jeune noir.

Le témoin avait pourtant raconté ces faits aux policiers, qui ont quand même procédé à l’arrestation de Mamadi III Fara Camara, le soir de l’agression. Notons que cette affaire a terni l’image du Canada. En effet, elle a mis en lumière les inégalités de traitement par les policiers du pays.