Interlocuteur privilégié de l’administration Trump, le prince Saoudien Mohammed Ben Salmane (MBS), a été hospitalisé dans la matinée de ce mercredi 24 février dans l’hôpital spécialisé roi Fayçal. Il y a subi « une chirurgie laparoscopique pour une appendice ». C’est SPA, l’Agence de presse officielle qui donne l’information. L’opération a été une réussite selon le média. Mohammed Ben Salmane (MBS) a déjà quitté l’hôpital selon le cabinet royal saoudien.

L’Agence de presse SPA a publié des photos du prince héritier. On le voit sortir de l’hôpital et monter dans sa voiture, entouré de ses proches. Âgé aujourd’hui de 35 ans, le prince héritier est devenu la figure majeure du régime saoudien. Il s’est lancé depuis 2017 dans un projet de modernisation de l’économie du pays. Le jeune homme a également entrepris plusieurs réformes sociales en faveur des jeunes et des femmes.

Cette décision lui vaudra le nom de « réformateur »

Désormais, les femmes saoudiennes peuvent voyager seules à l’étranger. Elles avaient déjà obtenu le droit de conduire une voiture. Inutile de rappeler que l’Arabie Saoudite est un pays ultraconservateur d’où le mérite du roi Salmane et de son fils. Son grand père, le roi Abdallah , était lui aussi un progressiste. C’est lui qui a nommé pour la toute première fois des femmes à la Choura, l’Assemblée consultative du pays. C’était le 11 janvier 2013. Cette décision lui vaudra le nom de « réformateur ».